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У парламенті Британії відбудуться дебати щодо анексії Криму

Новини » Політика    11.04.2019 - 10:42
У парламенті Британії відбудуться дебати щодо анексії Криму
Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

Дебати відбудуться о 9:30 за місцевим часом у Вестмінстерському залі

У парламенті Британії 24 квітня відбудуться дебати щодо анексії Криму Росією. Про це йдеться на сайті британського парламенту.

Дебати відбудуться о 9:30 за місцевим часом у Вестмінстерському залі. Їх організатором виступить депутат Консервативної партії Джон Хоувелл.

Зазначимо, Велика Британія стурбована незаконними обшуками й арештами в Криму російською окупаційною владою кримських татар і вимагає негайно звільнити їх.

До цього повідомлялось, що Міністерство закордонних справ Британії засуджує незаконну анексію Росією Криму і неодноразово закликало РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом.

РБК-Україна писало, що високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською ФедерацієюНАТО у своїй заяві закликав РФ повернути Крим Україні.

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