Британія закликає РФ звільнити політв'язнів і військовополонених моряків

Фото: Джеремі Хант (GettyImages)

Великобританія ніколи не визнає незаконну анексію Криму

Міністерство закордонних справ Британії засуджує незаконну анексію Росією Криму і закликає РФ покласти кінець їх незаконному контролю над півостровом. Про це заявив глава МЗС Британії Джеремі Хант, говориться в прес-службі МЗС.

В заяві Ханта йдеться про те, що Великобританія ніколи не визнає незаконну анексію Криму.

"Неприйнятна поведінка Росії тривала з поставками зброї і персоналу для ініційованого нею конфлікту на сході України, незаконним будівництвом мосту, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом, і їх невпинними спробами монополізувати Керченську протоку в рамках кампанії, спрямованої на підрив української економіки", - йдеться в заяві

Також Хант заявив, що Росія продовжує скоювати порушення прав людини за межами своїх кордонів, систематично переслідували тих, хто виступає проти незаконної анексії Криму.

" Я закликаю до негайного звільнення всіх українських політв'язнів, які містяться в Криму та Росії без доступу до міжнародним моніторинговим організаціям або необхідної медичної допомоги. Росія також повинна негайно звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час законної спроби проплисти через Керченську протоку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією. НАТО у своїй заяві закликав РФ повернути Крим Україні.