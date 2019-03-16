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США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - посольство

Новини » Політика    16.03.2019 - 12:39
США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - посольство
Фото: посол США в Україні Марі Йованович (РБК-Україна)

У річницю анексії Криму посольство США підтримав Україну

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають контроль Кремля над окупованим Кримом. Про це йдеться в повідомленні Facebook посольства США в Україні, присвяченому п'ятій річниці анексії півострова.

В посольстві назвали так званий "референдум" 16 березня 2014 року в Криму незаконним.

"Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом. Під час візиту корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одесу, ми висловили чітку позицію - США твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

США ніколи не визнають контроль Кремля над Кримом, - посольство

Нагадаємо, вчора на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця запропонував позбавити Росію права вето в Радбезі.

"Якщо б держава-агресор не володіла правом вето, вже були б миротворчі сили з повноцінним мандатом Ради безпеки на всіх окупованих територіях, включаючи українсько-російський кордон", - зазначив Кислиця.

Відзначимо, спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін російській стороні необхідно стягнути з України компенсацію нібито за "анексію" Криму.

 

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