ЄС ніколи не визнає Крим російським, - Могеріні

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

За словами Могеріні, питання Криму стоїть у пріоритетах порядку денного Ради ЄС

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Про це Могеріні повідомила в ході відкриття засідання Ради Євросоюзу.

Вона зазначила, що питання Криму стоїть у пріоритетах порядку денного Ради.

"Питання Криму стоїть у пріоритетах нашого порядку денного, і ми будемо продовжувати виконувати нашу політику невизнання незаконної анексії. Крим - це Україна... Ми повністю солідарні з Україною, підтримуючи її суверенітет і територіальну цілісність", - сказала Могеріні.

За її словами, останні п'ять років показали систематичні порушення фундаментальних свобод і прав кримських татар. Зокрема, високий представник ЄС згадала режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці.

"Багато інших були засуджені Росією у порушення міжнародного права. Ми закликаємо, щоб усі порушення прав людини розслідувалися, а представники міжнародних організацій із захисту прав людини отримали вільний доступ до півострова", - заявила Могеріні.

Також вона підкреслила, що Євросоюз очікує беззастережного звільнення українських військовополонених моряків.

"ЄС очікує, що Росія беззастережно і невідкладно звільнить захоплених членів команд", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Крим буде повернутий Україні "відразу ж після президентських виборів".

Як писало РБК-Україна, Північно-Атлантична Рада НАТО у своїй заяві закликала РФ повернути Крим Україні.

Додамо, раніше в посольстві США заявили, що Штати ніколи не визнають контроль Кремля над окупованим Кримом.