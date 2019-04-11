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В парламенте Британии состоятся дебаты об аннексии Крыма

Новости » Политика    11.04.2019 - 10:42
В парламенте Британии состоятся дебаты об аннексии Крыма
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Дебаты состоятся в 9:30 по местному времени в Вестминстерском зале

В парламенте Британии 24 апреля состоятся дебаты об аннексии Крыма Россией. Об этом говорится на сайте британского парламента.

Дебаты состоятся в 9:30 по местному времени в Вестминстерском зале. Их организатором выступит депутат Консервативной партии Джон Хоувелл.

Отметим, Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российской оккупационной властью крымских татар и требует немедленно освободить их.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании осуждает незаконную аннексию Россией Крыма и неоднократно призывало РФ положить конец их незаконному контроля над полуостровом.

РБК-Украина писало, что высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. НАТО в своем заявлении призвал РФ вернуть Крым Украине.

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