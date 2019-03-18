У НАТО зробили заяву з закликом до РФ повернути Крим Україні

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Союзники підтвердили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Північно-Атлантична Рада НАТО у своїй заяві закликала Росію повернути Крим Україні. Про це йдеться в документі Альянсу присвяченому п'ятиріччю незаконної анексії Криму РФ, передає прес-служба НАТО.

В документі йдеться, що "п'ять років тому РФ застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом євроатлантичній безпеці".

В НАТО засуджують російську окупацію, а також закликали повернути контроль над Кримом Україні

"Ми закликаємо Росію повернути контроль над Кримом Україні", - йдеться в заяві.

Союзники в черговий раз підтвердили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод.

"Крим - це територія України", - підкреслили в Північно-Атлантичній Раді.

Союзники також висловили глибоку стурбованість у зв'язку з порушеннями прав людини, що здійснюються в анексованому Криму.

В Північно-Атлантичній Раді НАТО закликали РФ негайно покласти край всім порушенням і зловживанням у незаконно анексованому Криму, звільнити українських політичних в'язнів і заручників і надати міжнародним організаціям доступ до Криму.

Союзники також засудили "подальше нарощування військової могутності Росії в Криму".

"Ми засуджуємо будівництво Росією моста через Керченську протоку, який представляє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України і створює додаткові труднощі для економіки України. Невиправдане застосування Росією військової сили проти українських кораблів та їх екіпажів в районі Азовського моря і Керченської протоки в листопаді 2018 року", - констатували в НАТО.

В документі НАТО закликало у відповідності з резолюцією 73/194 Генеральної асамблеї ООН від 17 грудня 2018 року "звільнити затриманих українських членів екіпажу, повернути захоплені судна і виконати свої міжнародні зобов'язання".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в НАТО наполегливо працювали, щоб побудувати стратегічне партнерство з Росією, але після анексії Криму, отруєння Скрипалів у Солсбері і порушення Договору про ракети все практичне співробітництво між Альянсом і Росією було призупинено.

Раніше в посольстві США заявили, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають контроль Кремля над окупованим Кримом.