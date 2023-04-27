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В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot

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Четверг 27 апреля 2023 20:59
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot Иллюстративное фото: в Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!", - отметил Олещук.

В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК PatriotФото: Николай Олещук на фоне ЗРК Patriot (t.me/MykolaOleshchuk)

При этом он обнародовал селфи на фоне ЗРК, который начал защищать небо Украины.

Напомним, 18 апреля Германия сообщила, что передала обещанную Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Позже, 23 апреля, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине на боевое дежурство заступил первый дивизион Patriot.

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В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
В Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot
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