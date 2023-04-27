Иллюстративное фото: в Украине на боевое дежурство заступил второй дивизион ЗРК Patriot (Getty Images)

В Украине начал работу второй дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.