ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки

01:38 05.09.2026 Сб
1 мин
Предварительно обошлось без пострадавших
aimg Екатерина Коваль
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки Фото: на месте работают спасатели (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В результате вражеской атаки в Борисполе повреждена крыша и верхний этаж девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

В результате попадания возник пожар крыши и одной из квартир.

Предварительно обошлось без пострадавших. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях.

1 сентября город пережил массированную атаку - поврежден жилой дом и предприятие, погиб человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек. В ту же ночь в Киеве раздались взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Несколько ранее, 22 августа, россияне уже атаковали Бориспольский район баллистики, а 20 августа в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" - тогда атака унесла жизни 13 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Борисполь Киевская область Война в Украине
Новости
Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны, - Трамп
Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны, - Трамп
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность