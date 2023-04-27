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Бойцы Нацгвардии удержали жизненно важные пути на западе Бахмута

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Донбасс, Четверг 27 апреля 2023 13:24
Бойцы Нацгвардии удержали жизненно важные пути на западе Бахмута Фото: Нацгвардия удержала важные пути на западе города (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии Украины удержали жизненно важные логистические пути на западе Бахмута.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Military Media Center.

По его словам, на Бахмутском направлении силами 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука обеспечено содержание жизненно важных логистических путей на западной окраине города и нанесены сокрушительные потери вражеским штурмовым подразделениям.

В то же время, как отметил полковник Уршалович, имея численное преимущество и не считаясь с потерями, "враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как "существенный успех".

Как сообщалось, конкуренция между российскими частными военными компаниями, вероятно, обостряется в ходе боев за Бахмут.

Ранее в интервью РБК-Украина начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Бахмут для российских оккупантов является местом, где они имеют определенный тактический успех. На фоне неудач агрессор пытается показать своему народу хоть какую-нибудь победу.

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