ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане

Новина українською →
Ватикан, Четверг 27 апреля 2023 14:32
Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане Фото: Папа Римский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане. Он пригласил понтифика в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Также премьер выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации украинской формулы мира, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных.

Глава правительства поблагодарил понтифику за гуманитарную помощь, лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Также Денис Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину.

"Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - подчеркнул он.

Фото: премьер Украины встретился с Папой Римским (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, вчера премьер Денис Шмыгаль прибыл в Италию, где принял участие в конференции по восстановлению Украины, а также провел ряд встреч.

Также отметим, что ранее Папа Франциск заявил о готовности посетить Киев, но при условии, что после этого он отправится в Москву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан Денис Шмыгаль Папа римский
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина