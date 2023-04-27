Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане. Он пригласил понтифика в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.
Шмыгаль передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Также премьер выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации украинской формулы мира, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных.
Глава правительства поблагодарил понтифику за гуманитарную помощь, лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Также Денис Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину.
"Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - подчеркнул он.
Фото: премьер Украины встретился с Папой Римским (t.me/Denys_Smyhal)
Напомним, вчера премьер Денис Шмыгаль прибыл в Италию, где принял участие в конференции по восстановлению Украины, а также провел ряд встреч.
Также отметим, что ранее Папа Франциск заявил о готовности посетить Киев, но при условии, что после этого он отправится в Москву.
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