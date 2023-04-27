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ПАСЕ признала Лукашенко причастным к депортации украинцев

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Четверг 27 апреля 2023 19:26
ПАСЕ признала Лукашенко причастным к депортации украинцев Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала признание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к депортации украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам Гончаренко, ПАСЕ одобрила соответствующую правку в резолюцию.

Нардеп отметил, что признание Лукашенко виновным в депортации детей и взрослых с временно оккупированных территорий Украины фактически делает диктатора виновным в геноциде украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая признает принудительную депортацию украинцев, которую совершают россияне, признаком геноцида.

Также мы писали, что еще месяц назад независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не увидела признаков геноцида украинцев во время полномасштабной войны.

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Александр Лукашенко Алексей Гончаренко ПАСЕ Война России против Украины
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