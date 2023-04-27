Страны НАТО передали Украине 98% обещанной техники, - Столтенберг

Страны НАТО передали Украине почти всю обещанную бронированную технику. Речь идет о почти 2 тысячах единиц боевой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге 27 апреля.

По его словам, у Украины есть военный потенциал, чтобы освободить территории от российских оккупантов. Генсек подчеркнул, что альянс предоставил почти всю обещанную технику.

"Союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлены", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что речь идет о более чем 1500 бронированных машинах, 230 танках и другой технике, включая большое количество боеприпасов. Он подчеркнул, что альянс вооружил 9 бригад ВСУ, которые будут освобождать украинские территории.

Также Столтенберг прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.

"Телефонный разговор - хорошая новость, но это не меняет того факта, что Китай до сих пор не осудил вторжение России в Украину", - сказал он.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для возвращения к линии на момент вторжения РФ Украине необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Как сообщалось, что США еще не передали Украине танки Abrams. В Пентагоне отмечают, что они поступят до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.