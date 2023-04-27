ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, - Генштаб
По данным на утро четверга, 27 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 БПЛА и 16 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 188920 (+510) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 2887 (+10) ед,
- РСЗО - 542 (+3) ед,
- средства ПВО - 293 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2461 (+21),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5805 (+13) ед,
- специальная техника - 352 (+0)
Как сообщалось, российские войска могли перекинуть военную технику для поддержки текущих российских наступательных операций в Донецкой области или других участках фронта, готовясь к возможному контрнаступлению Украины.
Напомним, российские войска, ночью 27 апреля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Есть погибшие и раненые.
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