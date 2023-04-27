ВСУ уничтожили 510 оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, - Генштаб

По данным на утро четверга, 27 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 БПЛА и 16 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, российские войска могли перекинуть военную технику для поддержки текущих российских наступательных операций в Донецкой области или других участках фронта, готовясь к возможному контрнаступлению Украины.

Напомним, российские войска, ночью 27 апреля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Есть погибшие и раненые.

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