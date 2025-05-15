Папе Льву XIV передали списки украинских воинов, находящихся в плену РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Новоизбранный Папа Римский встретился с общинами Восточных Католических Церквей. Как отмечает Коордштаб, делегация верующих во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия.

При содействии Коордштаба и посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском Ордене представительница семей пленных бойцов присутствовала на встрече с понтификом. Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских пленных.

Понтифик во время встречи повторил, что его сердце с Украиной. Он призвал к возвращению пленных и депортированных детей.

"Мое сердце со страдающим народом Украины. Давайте сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир - справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся к своим семьям", - сказал Папа.

Фото: Папе Льву XIV передали списки украинских пленных (t.me/Koord_shtab)