Папе Льву XIV передали списки украинских воинов, находящихся в плену РФ
Украина передала Папе Римскому Льву XIV списки воинов, находящихся в российском плену. Понтифик призвал к освобождению пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Новоизбранный Папа Римский встретился с общинами Восточных Католических Церквей. Как отмечает Коордштаб, делегация верующих во главе с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом была самой многочисленной и активной среди участников мероприятия.
При содействии Коордштаба и посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском Ордене представительница семей пленных бойцов присутствовала на встрече с понтификом. Папе Римскому Льву XIV передали списки украинских пленных.
Понтифик во время встречи повторил, что его сердце с Украиной. Он призвал к возвращению пленных и депортированных детей.
"Мое сердце со страдающим народом Украины. Давайте сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир - справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся к своим семьям", - сказал Папа.
Фото: Папе Льву XIV передали списки украинских пленных (t.me/Koord_shtab)
Назначение Папы Льва XIV
Напомним, что Папа Франциск ушел из жизни 21 апреля после тяжелой болезни. Причиной его смерти стал инсульт. Его похороны состоялись 26 апреля в Ватикане.
7 мая в Сикстинской капелле начался конклав по избранию нового понтифика. В первый день кардиналы не смогли избрать Папу, но уже 8 мая над Сикстинской капеллой появился белый дом, а Святой Престол возглавил кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
Он стал первым американским Папой Римским. Официальная церемония интронизации Льва XIV состоится на этой неделе, 18 мая.
Папа Лев XIV в воскресенье, 11 мая, произнес свое первое послание, где упомянул об Украине. Новый Папа заявил, что несет в своем сердце "страдания близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения мира.
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