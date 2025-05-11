Папа Римский обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие
Папа Римский Лев XIV обвинил Россию в агрессии против Украины, которая сопровождается преступлениями против человечности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью понтифика перуанскому изданию Semanario Expresión.
Новоназначенный руководитель Католической церкви осудил войну России против Украины. Он назвал столкновение "очень серьезной проблемой, которая затрагивает весь мир" и "настоящим империалистическим вторжением".
"С моей точки зрения, это (война - ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине совершаются преступления против человечности. Мы должны молиться Богу за мир, но я думаю, что мы также должны быть яснее", - сказал Лев XIV.
Он добавил, что "даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое совершает Россия всеми своими действиями там, в Украине". По его мнению, это "действительно ситуация, которая взывает к небу, которая ищет решения".
"И я думаю, что все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие. Сегодня мы уже не можем прибегать к оружию для решения проблем. И мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за того, что так много невинных людей погибает, погибает из-за этой несправедливой агрессии", - заявил Папа Римский.
Изменение позиции по войне
После смерти Папы Франциска 21 апреля в возрасте 88 лет, конклав кардиналов 8 мая избрал новым главой Католической церкви американца Роберта Фрэнсиса Прево. Он взял себе папское имя Лев XIV.
Заявления нового Папы Римского об империалистических стремлениях России в Украине отходят от позиции его предшественника Франциска.
На протяжении всей полномасштабной войны России, многие украинцы считали заявления Папы Франциска такими, что не дают четкого распределения ответственности за войну. Его описание украинцев и россиян как "братьев" воспринималось как болезненно оторванное от реальности на фоне жестокой войны, развязанной Москвой.
Кроме того, хотя Папа Франциск неоднократно призывал к миру, он также не назвал Россию агрессором и не осудил российского диктатора Владимира Путина.
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