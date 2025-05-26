Новый рекорд воздушного террора РФ: сколько дронов и ракет запустили по Украине этой ночью

Российская Федерация в ночь на 26 мая запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты. Украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

По предварительным данным по состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 мая, с 20:15 25 мая, противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.

Массированные обстрелы Украины за последние три дня

Напомним, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

Подробно о последствиях массированной атаки в ночь на 26 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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