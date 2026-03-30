Пылает уже восьмые сутки: спутник показал последствия новых ударов по терминалу в Приморске

22:47 30.03.2026 Пн
2 мин
Огонь охватил новые резервуары завода "Новатэк-Усть-Луга"
aimg Екатерина Коваль
Фото: нефтехранилище в Усть-Луге, Россия (Getty Images)

В российских портах Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область) продолжаются масштабные пожары на нефтяных терминалах. После новых украинских ударов 29 марта загорелись резервуары, которые ранее не были поражены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Что показали спутниковые снимки

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных 30 марта, видны последствия ударов по двум ключевым нефтяным объектам в Ленинградской области.

  • Усть-Луга: после атаки 29 марта загорелись резервуары завода "Новатэк-Усть-Луга", которые ранее не пострадали. Пожар на терминале продолжается.

Пылает уже восьмые сутки: спутник показал последствия новых ударов по терминалу в ПриморскеФото: пожар на заводе в Усть-Луге (Planet Labs, "Схемы")

  • Приморск: на терминале "Транснефти" повреждены по меньшей мере 8 из 18 резервуаров. Часть из них догорает.

Пылает уже восьмые сутки: спутник показал последствия новых ударов по терминалу в Приморске

Фото: дым от пожара на терминале в Приморске (Planet Labs, "Схемы")

Общая стоимость нефти, хранившейся в пораженных емкостях, могла достигать около 160 млн долларов.

Удары по нефтяной инфраструктуре

В ночь на 29 марта Силы обороны Украины нанесли новые удары по нефтяным терминалам в Ленинградской области. Это стало продолжением серии атак, начатой 23 марта, когда беспилотники СБУ и других подразделений попали по этим объектам.

С тех пор пожары в Приморске и Усть-Луге продолжаются с перерывами, периодически вспыхивая с новой силой после дополнительных ударов.

Значение объектов для российского экспорта

Порт Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Терминал "Новатэк-Усть-Луга" обеспечивает перевалку сжиженного газа и нефтепродуктов.

Напомним, первый удар по нефтяному терминалу в Приморске Силы обороны нанесли 23 марта. Тогда огонь охватил часть резервуаров, а отгрузка топлива была временно приостановлена. Пожар продолжался несколько суток, а 27 марта зафиксировали новое обострение после очередной атаки.

Удары беспилотников заставили Россию временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.

В ночь на 26 марта украинские дроны также атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, а также поразили радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и боевой ледокол ФСБ.

После атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
