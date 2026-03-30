Пылает уже восьмые сутки: спутник показал последствия новых ударов по терминалу в Приморске

В российских портах Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область) продолжаются масштабные пожары на нефтяных терминалах. После новых украинских ударов 29 марта загорелись резервуары, которые ранее не были поражены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Что показали спутниковые снимки

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных 30 марта, видны последствия ударов по двум ключевым нефтяным объектам в Ленинградской области.

Усть-Луга: после атаки 29 марта загорелись резервуары завода "Новатэк-Усть-Луга", которые ранее не пострадали. Пожар на терминале продолжается.

Фото: пожар на заводе в Усть-Луге (Planet Labs, "Схемы")

Приморск: на терминале "Транснефти" повреждены по меньшей мере 8 из 18 резервуаров. Часть из них догорает.

Фото: дым от пожара на терминале в Приморске (Planet Labs, "Схемы")

Общая стоимость нефти, хранившейся в пораженных емкостях, могла достигать около 160 млн долларов.

Удары по нефтяной инфраструктуре

В ночь на 29 марта Силы обороны Украины нанесли новые удары по нефтяным терминалам в Ленинградской области. Это стало продолжением серии атак, начатой 23 марта, когда беспилотники СБУ и других подразделений попали по этим объектам.

С тех пор пожары в Приморске и Усть-Луге продолжаются с перерывами, периодически вспыхивая с новой силой после дополнительных ударов.

Значение объектов для российского экспорта

Порт Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Терминал "Новатэк-Усть-Луга" обеспечивает перевалку сжиженного газа и нефтепродуктов.