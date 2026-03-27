Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой: спутниковые снимки

Что произошло ночью 27 марта

По данным со спутниковых снимков Planet Labs, в ночь на 27 марта на нефтяном терминале в Приморске было зафиксировано новое обострение пожара. Огонь, который не утихал с 23 марта, усилился после очередной атаки беспилотников.

На снимках видно, что пламя охватило новые участки инфраструктуры порта, а густой дым поднимается над территорией терминала.

Фото: пожар на нефтяном терминале в Приморске (Planet Labs, Радио Свобода)

Предварительный удар и последствия

Напомним, в ночь на 23 марта беспилотники Службы безопасности Украины (Центр спецопераций "Альфа") совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковали нефтяной терминал в Приморске. Тогда на объекте вспыхнул масштабный пожар, который продолжается до сих пор.

Порт Приморск - крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через так называемый "теневой флот". Только в 2025 году через терминал перевалили более 46,6 миллиона тонн нефти.

После первого удара отгрузки топлива с терминала временно прекратили. По данным Bloomberg, порт частично возобновил работу.