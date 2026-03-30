Палає вже восьму добу: супутник показав наслідки нових ударів по нафтотерміналу в Приморську

У російських портах Приморськ та Усть-Луга (Ленінградська область) продовжуються масштабні пожежі на нафтових терміналах. Після нових українських ударів 29 березня зайнялися резервуари, які раніше не були уражені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Радіо Свобода .

Що показали супутникові знімки

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених 30 березня, видно наслідки ударів по двох ключових нафтових об’єктах у Ленінградській області.

Усть-Луга: після атаки 29 березня загорілися резервуари заводу "Новатек-Усть-Луга", які раніше не постраждали. Пожежа на терміналі триває.

Фото: пожежа на заводі в Усть-Лузі (Planet Labs, "Схеми")

Приморськ: на терміналі "Транснафти" пошкоджено щонайменше 8 із 18 резервуарів. Частина з них догорає.

Фото: дим від пожежі на терміналі в Приморську (Planet Labs, "Схеми")

Загальна вартість нафти, що зберігалася в уражених місткостях, могла сягати близько 160 млн доларів.

Удари по нафтовій інфраструктурі

У ніч на 29 березня Сили оборони України завдали нових ударів по нафтових терміналах у Ленінградській області. Це стало продовженням серії атак, розпочатої 23 березня, коли безпілотники СБУ та інших підрозділів влучили по цих об’єктах.

Відтоді пожежі в Приморську та Усть-Лузі тривають із перервами, періодично спалахуючи з новою силою після додаткових ударів.

Значення об’єктів для російського експорту

Порт Приморськ є найбільшим нафтовим портом Росії на Балтійському морі. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Термінал "Новатек-Усть-Луга" забезпечує перевалку зрідженого газу та нафтопродуктів.