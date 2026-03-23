ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом НПЗ и нефтяной терминал. ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян

12:46 23.03.2026 Пн
2 мин
Опубликованы фото и видео последствий ударов по стратегическим объектам россиян
Константин Широкун
Фото: ВСУ поразили стратегические объекты энергетики россиян (росСМИ)

Украинские войска атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ и источники в СБУ.

Читайте также: Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

По данным Генштаба, ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск". По предварительной информации, поражен как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

Подтверждается и пожар на территории объекта. Через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти.

Также ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном поставок топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год. НПЗ расположен в 1400 км от границы с Украиной.

Что говорят в СБУ

Отмечается, что СБУ вместе с Силами обороны поразила нефтетерминал порта Приморск - ключевой экспортный хаб рф на Балтийском море.

Речь идет о крупнейшем нефтяном порту РФ на Балтийском море и ключевом экспортном хабе. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 млн тонн нефти.

После атаки на территории нефтетерминала начался пожар. Горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Попадание и возгорание подтвердили местные власти, которые сейчас проводят эвакуацию персонала.

Ликвидация ПВО россиян

ВСУ также атаковали средства противовоздушной обороны противника - зенитный ракетный комплекс "Тор" и ЗРГК 2С6 "Тунгуска". Кроме того, украинские военные били по радиолокационной станции "Небо-У" в районе Супонево Брянской области РФ.

Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов, а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной Донетчине.

Также под ударом был склад хранения дронов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа "Shahed" в Макеевке Донецкой области.

Ранее сообщалось, что дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Речь шла о крупном российском экспортном терминале вблизи порта Тамань.

Также мы писали, что в российском городе Саратов вторые сутки продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину ВСУ Служба безопасности Украины Дрони НПЗ
Новости
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько