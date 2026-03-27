ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус мощности: в России повреждены важные установки одного из крупнейших НПЗ

13:52 27.03.2026 Пт
2 мин
Генштаб уточнил результаты удара по Киришскому НПЗ
aimg Татьяна Степанова
Фото: в России повреждены важные установки одного из крупнейших НПЗ (росСМИ)

В результате удара украинских дронов по Киришскому НПЗ в Ленинградской области России повреждены важные установки завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по производству нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования.

Отмечается, что мощности предприятия используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

"Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и возможностей обеспечения оккупационных войск", - отметили в Генштабе.

Удар по Киришскому НПЗ

Напомним, в ночь на четверг, 26 марта, Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.

Возник пожар на территории предприятия - возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.

Киришский НПЗ поставляет нефтепродукты по трубопроводам в порты Усть-Луга и Приморск для дальнейшего экспорта.

Киришский НПЗ является вторым по мощности в стране-агрессоре и входит в тройку ее крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.

Мощности завода используются, среди прочего, для производства топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Вооруженные силы Украины НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
