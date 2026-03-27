Минус мощности: в России повреждены важные установки одного из крупнейших НПЗ

В результате удара украинских дронов по Киришскому НПЗ в Ленинградской области России повреждены важные установки завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по производству нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования.

Отмечается, что мощности предприятия используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

"Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и возможностей обеспечения оккупационных войск", - отметили в Генштабе.