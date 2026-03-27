Минус мощности: в России повреждены важные установки одного из крупнейших НПЗ
В результате удара украинских дронов по Киришскому НПЗ в Ленинградской области России повреждены важные установки завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По уточненной информации, подтверждено повреждение установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по производству нефтяных битумов, установок гидроочистки и газофракционирования.
Отмечается, что мощности предприятия используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.
"Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации и возможностей обеспечения оккупационных войск", - отметили в Генштабе.
Удар по Киришскому НПЗ
Напомним, в ночь на четверг, 26 марта, Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.
Возник пожар на территории предприятия - возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.
Киришский НПЗ поставляет нефтепродукты по трубопроводам в порты Усть-Луга и Приморск для дальнейшего экспорта.
Киришский НПЗ является вторым по мощности в стране-агрессоре и входит в тройку ее крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.
Мощности завода используются, среди прочего, для производства топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.