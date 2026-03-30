Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Media .

"Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС", - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.

Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.

CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.

"Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее", - сказал он.

В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.

В октябре прошлого года "Роснефть" доставила в порт Кулеви для дальнейшей переработки на заводе BSP 105 тысяч тонн нефти.

Напомним, недавно США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.