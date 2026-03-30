Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти: в чем причина
Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Media.
"Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС", - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.
Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.
CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.
"Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее", - сказал он.
В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.
В октябре прошлого года "Роснефть" доставила в порт Кулеви для дальнейшей переработки на заводе BSP 105 тысяч тонн нефти.
Напомним, недавно США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.
Согласно оценкам дипломатического источника РБК-Украина, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.
Отметим, 24 марта Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года. По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.