ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Единственный НПЗ Грузии полностью отказывается от российской нефти: в чем причина

20:14 30.03.2026 Пн
2 мин
На пути к полному отказу еще есть одно незначительное препятствие
aimg Валерий Ульяненко
Фото: НПЗ Грузии на пути к полному отказу от нефти РФ (Getty Images)

Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви грузинской компании Black Sea Petroleum (BSP) полностью откажется от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Media.

"Мы полностью заменим российскую нефть на нефть из Туркменистана, а затем еще и Казахстана, что позволит нам экспортировать продукцию в ЕС", - заявил CEO BSP Давид Поцхверия.

Он отметил, что сейчас в ЕС запрещен импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти. В то же время Поцхверия пояснил, что стратегической целью компании является именно экспорт на европейский рынок.

CEO BSP отметил, что препятствием для полного отказа от нефти страны-агрессора является задержка начала транзита туркменской нефти в Грузию со стороны Азербайджана.

"Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы сможем запустить это железнодорожное сообщение, за которым последует казахстанская нефть и так далее", - сказал он.

В этом месяце ЕС внес BSP в предварительный список компаний, находящихся под санкциями за импорт и переработку российской нефти.

В октябре прошлого года "Роснефть" доставила в порт Кулеви для дальнейшей переработки на заводе BSP 105 тысяч тонн нефти.

Напомним, недавно США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.

Согласно оценкам дипломатического источника РБК-Украина, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.

Отметим, 24 марта Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года. По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Грузия
Новости
