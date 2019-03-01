Пакистан згоден на посередництво РФ у врегулюванні ситуації з Індією

Фото: Шах Мехмуд Куреші (securityconference.de)

Індія поки не відповіла на цю пропозицію РФ

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші заявив, що країна готова прийняти пропозицію РФ про посередництво у врегулюванні ситуації з Індією. Про це повідомляє Dawn.

Зазначимо, що Індія поки не відповіла на цю пропозицію РФ.

"Сергій Лавров запропонував посередництво. Я не знаю, що щодо Індії, але я хочу сказати Росії, що Пакистан готовий сісти за стіл переговорів, щоб знизити напруженість", - сказав він.

Також Куреші заявив, що ескалація конфлікту між Пакистаном та Індією може призвести до взаємного знищення двох країн. Зокрема, в Пакистані заявили, що звільнять індійського пілота, якщо це призведе до деескалації конфлікту.

27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив одного індійського пілота. РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Загалом у повітряному бою брали участь 32 літака.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту.