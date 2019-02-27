Пакистан заявив, що не хоче війни з Індією

Фото: Асіф Гафур (AP)

У Пакистані підтвердили, що два індійські пілоти були взяті в полон

Представник пакистанських Збройних сил Асіф Гафур заявив, що Пакистан не хоче війни з Індією. Про це повідомляє пакистанське видання Мѕn.

Гаруф підвердив, що два індійські пілоти були взяті в полон.

"Ми не хочемо ескалації, ми не хочемо йти на війну", - сказав він.

Відзначимо, в Індії заявили, що привели в повну готовність армію і прикордонників. Індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміру.

Нагадаємо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Після цього Індія заявила, що збила пакистанський винищувач. На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.