ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пакистан заявив, що не хоче війни з Індією

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 12:15
Пакистан заявив, що не хоче війни з Індією
Фото: Асіф Гафур (AP)

У Пакистані підтвердили, що два індійські пілоти були взяті в полон

Представник пакистанських Збройних сил Асіф Гафур заявив, що Пакистан не хоче війни з Індією. Про це повідомляє пакистанське видання Мѕn.

Гаруф підвердив, що два індійські пілоти були взяті в полон.

"Ми не хочемо ескалації, ми не хочемо йти на війну", - сказав він.

Відзначимо, в Індії заявили, що привели в повну готовність армію і прикордонників. Індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміру.

Нагадаємо, сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Після цього Індія заявила, що збила пакистанський винищувач. На тлі цих подій країни повідомили, що закривають повітряний простір.

РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

 
У Пакистані затримали двох пілотів збитого літака ВПС Індії Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач
Новини України ПакистанІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся