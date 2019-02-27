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ВПС Індії збили пакистанський винищувач

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 10:22
ВПС Індії збили пакистанський винищувач
Ілюстративне фото (twitter.com ndtv)

Пілот встиг катапультуватися

ВПС Індії збили пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії і після того, як ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. Про це повідомляє агентство ANI.

Повідомляється, що пілот встиг катапультуватися. Як повідомляється, пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

Нагадаємо, що сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Одного пілота літака ВПС Індії взяли в полон.

РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад". Організація виступає за відділення Кашміру від Індії; визнана терористичною в Індії, Пакистані та низці інших країн.

Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучим відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії В Іспанії розбився літак, є загиблі
Новини України ІндіяПакистанЛітак
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