Ілюстративне фото (twitter.com ndtv)

Пілот встиг катапультуватися

ВПС Індії збили пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії і після того, як ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. Про це повідомляє агентство ANI.

Повідомляється, що пілот встиг катапультуватися. Як повідомляється, пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір.

Нагадаємо, що сьогодні в повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил Індії. МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях". Одного пілота літака ВПС Індії взяли в полон.

Wreckges of Indian fighter planes burning. Well done Pakistan Air Force. The entire nation is proud of you. pic.twitter.com/TTIb1zvNZS — Information Ministry (@MoIB_Official) February 27, 2019

РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад". Організація виступає за відділення Кашміру від Індії; визнана терористичною в Індії, Пакистані та низці інших країн.

Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучим відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.