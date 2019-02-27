ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів

Новини » Політика    27.02.2019 - 10:40
Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів
Ілюстративне фото (twitter.com SputnikMundo)

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти

Повітряний простір над прикордонними областями Індії і Пакистану закритий для транзитних міжнародних рейсів після авіаударів. Про це повідомляє агентство ANI.

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Нагадаємо, що сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір. Також РБК-Україна опублікувало відео з місця двох авіаударів.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучим відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

ВПС Індії збили пакистанський винищувач ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії
Новини України ІндіяПакистанвоздушное пространство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся