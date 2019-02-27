Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів

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Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти

Повітряний простір над прикордонними областями Індії і Пакистану закритий для транзитних міжнародних рейсів після авіаударів. Про це повідомляє агентство ANI.

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрила повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Нагадаємо, що сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір. Також РБК-Україна опублікувало відео з місця двох авіаударів.

Відзначимо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучим відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців. Як повідомлялося, в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".