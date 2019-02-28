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Пакистан заявив про готовність звільнити індійського пілота

Новини » Політика    28.02.2019 - 11:44
Пакистан заявив про готовність звільнити індійського пілота
Фото: затримані військові (twitter.com i_aisha_ali)

Пілота відпустять, якщо це призведе до деескалації конфлікту

У Пакистані заявили, що звільнять індійського пілота, якщо це призведе до деескалації конфлікту з Індією. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що сьогодні вранці Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. З боку Індії була відповідь.

До цього, Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що цього був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16.

Після цього Індія привела армію в повну боєготовність. Також на тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан - ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту.

Зазначимо, що представник пакистанських Збройних сил Асіф Гафур заявляв, що Пакистан не хоче війни з Індією.

РБК-Україна писало, що напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад".

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