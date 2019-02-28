У Пакистані назвали дату звільнення індійського пілота

Фото: прем'єр Пакистану Імран Хан (flickr.com)

Пакистан заявив, що вирішив зробити жест доброї волі

Пакистан має намір у п'ятницю звільнити раніше захопленого індійського пілота. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Хан заявив, що захопленого в полон індійського полон звільнять завтра, 1 березня. Він уточнив, що Пакистан вирішив піти на цей жест доброї волі на тлі напруженості навколо Кашміру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пакистан готовий звільнити індійського пілота, якщо це призведе до деескалації конфлікту з Індією.

Напередодні Збройні сили Пакистану заявили про знищення двох індійських літаків в районі Кашміру і захоплення двох льотчиків. Пізніше стало відомо, що був захоплений тільки один пілот індійських ВПС Абхі Нандан. Рейд пакистанських літаків послідував за індійським авіаударом по території Пакистану днем раніше. Ісламабад заявив, що удар будо нанесено по невоєнних цілях.

Ескалація в Кашмірі почалася з середини лютого, коли смертник підірвав індійський конвой, в результаті чого загинули більше 40 поліцейських. Відповідальність за теракт взяла на себе "Джаїш-е-Мухаммад". Індія заявила, що має докази причетності офіційного Пакистану до цього теракту.