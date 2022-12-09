Пакет военной помощи от Словакии и проект новых санкций против РФ: новости за 8 декабря
Словакия 8 декабря анонсировала новый пакет военной помощи Украине, а также пообещала возобновить выпуск артиллерийских снарядов, которые будет передавать ВСУ. Кроме того, в ЕС обнародовали часть проекта девятого пакета санкций, который затронет и медиа в РФ.
Более детально о том, что произошло в четверг, 8 декабря, - в материале РБК-Украина.
- Палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, который включает помощь Украине.
- Утром 8 декабря российские войска открыли минометный огонь по одному из приграничных сел Сумской области. На территории населенного пункта разорвалось 15 мин.
- Российская армия укрепилась в районе Сватово Луганской области. Оборону будет держать разгромленная танковая армия, предназначенная для защиты Москвы.
- Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам. Это поможет более эффективно работать несмотря на энергетический террор РФ.
- Страны-члены Евросоюза намерены увеличить размер своего фонда для финансирования поставок оружия не менее чем на 2 млрд евро.
- На авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар.
- "Кадыровцы" покинули Запорожскую атомную электростанцию из-за приезда комиссии МАГАТЭ.
Словакия одобрила новую помощь Украине
Словакия одобрила новый пакет помощи Украине, который поможет нам выстоять зиму на фоне войны с Российской Федерацией.
В военный пакет помощи войдут боеприпасы больших калибров, боеприпасы для истребителей, теплые вещи, снаряжение.
"Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это ужаснейшая война, она вызывает отвращение", - заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
У Зеленского анонсировали возвращение Одессы к плановым графикам отключений света
Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать. В ближайшее время город может вернуться к плановым графикам отключения света.
После массированных ракетных обстрелов 5 декабря энергетическая система города и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего. Ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.
Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически у всех общин области. Конечно, работы продолжаются, и не только здесь, по всей стране.
ЕС намерен ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов
ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал".
В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также прекращены.
Также отмечается, что Европейская комиссия хочет нанести ущерб военно-промышленному комплексу России новым пакетом санкций, затрагивающим ряд отраслей. Пакет направлен на то, чтобы задушить наращивание российских промышленных мощностей за счет расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, способствующие технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.
Президент Красного Креста прибыла в Украину
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.
Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.
"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила Эггер.
Тепло, как весной: погода на сегодня
В пятницу, 9 декабря, в Украине местами ожидается мокрый снег и дождь, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, тем не менее везде достаточно тепло.
Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0..+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов. По словам синоптика, в Киеве завтра местами небольшой мокрый снег, после обеда - без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.
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