Президент Красного Креста прибыла в Украину: что планирует посетить

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эггер в Twitter.

Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.

"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила Эггер.