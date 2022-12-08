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Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам (фото)

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Четверг 08 декабря 2022 15:33
Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам (фото) Фото: Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам. Это поможет более эффективно работать несмотря на энергетический террор РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Свету на границе быть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные от норвежских партнеров генераторы помогут пограничникам эффективно выполнять свои задачи, несмотря на энергетический террор России.

"В частности, противодействовать незаконному перемещению материалов, которые могут нести радиационную, химическую, бактериологическую или ядерную угрозы", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что Япония передаст Украине 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

В начале декабря в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса.

Также ранее сообщалось, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света.

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