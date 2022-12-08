Помогут выстоять зиму. Словакия одобрила новую помощь Украине: подробности

Словакия одобрила новый пакет помощи Украине, который поможет нам выстоять зиму на фоне войны с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Словакии Растислава Качера.

Как отметил Качер, в военный пакет помощи войдут: боезапасы больших калибров;

боезапасы для истребителей;

теплые вещи;

снаряжение. "Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это ужаснейшая война, она вызывает отвращение", - добавил министр.