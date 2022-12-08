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Утром оккупанты накрыли минометами одно из приграничных сел Сумской области

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Сумская область, Четверг 08 декабря 2022 09:48
Утром оккупанты накрыли минометами одно из приграничных сел Сумской области Фото: утром оккупанты накрыли минометами одно из приграничных сел Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 8 декабря российские войска открыли минометный огонь по одному из приграничных сел Сумской области. На территории населенного пункта разорвалось 15 мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Ночь в Сумской области была без обстрелов. А вот утром, около 8 часов, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской общины. На пограничные разорвались 15 мин", - рассказал он.

Напомним, вчера сообщалось, что российские захватчики нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму. Вследствие чего погибли животные.

Также 6 декабря вражеские войска обстреляли семь общин Сумской области. В результате обстрелов пострадал один человек.

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Сумская область
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