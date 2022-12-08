Утром оккупанты накрыли минометами одно из приграничных сел Сумской области

Утром 8 декабря российские войска открыли минометный огонь по одному из приграничных сел Сумской области. На территории населенного пункта разорвалось 15 мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Ночь в Сумской области была без обстрелов. А вот утром, около 8 часов, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской общины. На пограничные разорвались 15 мин", - рассказал он.