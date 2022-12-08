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На аэродроме временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 17:10
На аэродроме временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно Фото: на аэродроме временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар.

Об этом заявила председатель Бердянской ГВА Виктория Галицина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"На авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар", - подчеркнула Галицина.

Она также отметила, что почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

Напомним, в центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, сообщалось о пострадавших.

Также мы писали, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

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