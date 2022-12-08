На аэродроме временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы: что известно
На авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар.
Об этом заявила председатель Бердянской ГВА Виктория Галицина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"На авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар", - подчеркнула Галицина.
Она также отметила, что почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.
Напомним, в центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, сообщалось о пострадавших.
Также мы писали, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.
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