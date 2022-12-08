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ЕС намерен ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов: подробности

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Четверг 08 декабря 2022 17:20
ЕС намерен ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов: подробности Фото: ЕС намерен ввести санкции в отношении четырех российских телеканалов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предложения Еврокомиссии, которые приводит Politico.

"В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также прекращены", - говорится в материале.

Также отмечается, что Европейская комиссия хочет нанести ущерб военно-промышленному комплексу России новым пакетом санкций, затрагивающим ряд отраслей. Пакет направлен на то, чтобы задушить наращивание российских промышленных мощностей за счет расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, способствующие технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Под новые санкции подпадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с беспорядками и электронные компоненты. ЕС хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включив в него авиадвигатели и их части, а также помещает под новые ограничения ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

Ограничения также планируют ввести против Петровского Яна Игоревича. Он командир оперативной группы "Русич". Это неонацистская военизированная группировка, участвовавшая в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине, в том числе под Харьковом, в 2022 году. "Русич" связан с частной военной компанией "Вагнер" и Межрегиональной общественной организацией "Союз добровольцев Донбасса".

Напомним, что Еврокомиссия объявила в среду, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.

Также сообщалось, что послы Евросоюза обсудят девятый пакет санкций против России в среду, 7 декабря вечером. При этом сроки его утверждения пока неизвестны.

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