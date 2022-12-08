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Тепло, как весной. Синоптик рассказала о погоде на завтра

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 14:27
Тепло, как весной. Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 9 декабря, в Украине местами ожидается мокрый снег и дождь, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, тем не менее везде достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0..+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов", - рассказала синоптик.

По словам синоптика, в Киеве завтра местами небольшой мокрый снег, после обеда - без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

Как сообщалось, в четверг, 8 декабря, Киев и область накрыли сильный туман. Он может продержаться до утра пятницы, 9 декабря.

Напомним, погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если еще в четверг стоит ожидать дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.

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