Тепло, как весной. Синоптик рассказала о погоде на завтра

В пятницу, 9 декабря, в Украине местами ожидается мокрый снег и дождь, на западе и востоке периодически сильные порывы ветра, тем не менее везде достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

По словам синоптика, в Киеве завтра местами небольшой мокрый снег, после обеда - без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около нуля.

"Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0..+5 градусов, на юге +4...+9, в Крыму до +14 градусов", - рассказала синоптик.

Как сообщалось, в четверг, 8 декабря, Киев и область накрыли сильный туман. Он может продержаться до утра пятницы, 9 декабря.

Напомним, погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если еще в четверг стоит ожидать дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.

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