У Зеленского анонсировали возвращение Одессы к плановым графикам отключений света

Ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать. В ближайшее время город может вернуться к плановым графикам отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП Кирилла Тимошенко.

Он отметил, что после массированных ракетных обстрелов 5 декабря энергетическая система города и населенных пунктов вокруг пострадала больше всего.

"Энергетики проделали большую работу. Ситуацию удалось стабилизировать, в ближайшее время вернемся к плановым графикам подачи электроэнергии", - написал Тимошенко.

По его словам, ночью специалисты нашли способ переподключить Одессу и Одесский район к сети.

"Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически у всех общин области. Конечно, работы продолжаются, и не только здесь, по всей стране", - добавил Тимошенко.

Фото: в ОП анонсировали возвращение Одессы к плановым графикам отключений света (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, что утром в Одессе сообщали о массовых авариях в системах из-за напряжения, которое произошло вследствие возвращения электрики в дома.

Добавим, что сегодня в Одессе и соседних населенных пунктах запланировано возвращение света в дома, в частности, для налаживания работы отопления.

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