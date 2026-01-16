Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский

До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Однако сегодня необходимые боеприпасы были получены.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с чешским коллегой Петром Павелом.

Он отметил, что Украина имеет "очень много" различных систем, которые были завезены за время полномасштабной войны и которые постоянно нуждаются в пакетах ракет. Он добавил, что вопрос не только в системах Patriot, которых "никогда не будет хватать".

"Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это - в Украине, я могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей и так далее", - сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, в последнее время Украина столкнулась с дефицитом ракет различного типа.

"Например, до сегодняшнего утра у нас были несколько систем (ПВО, - ред.) без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", - отметил лидер страны.

Президент подчеркнул, что каждый пакет ракет "выбивает из стран Европы и Америки". Он добавил, что в этом нельзя обвинять только Америку, потому что "мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику".