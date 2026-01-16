ua en ru
Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине, - ГПСУ

Харьковская область, Пятница 16 января 2026 13:45
Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку и уничтожили более 20 оккупантов.

Как передает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

"Это (атака - ред.) происходило на направлении населенного пункта Дегтярное. До этого раньше противник появлялся небольшими группами рядом с границей, наверное, прощупывая ситуацию. Но в начале этой недели, фактически несколько дней, уже накопив определенные свои силы, малыми пехотными группами, но в большем количестве пытался атаковать позиции пограничных подразделений", - рассказал Демченко.

По его словам, отражая вражескую атаку, украинские защитники уничтожили 21 оккупанта, еще 11 были ранены.

Спикер отметил, что сейчас фиксируются попытки россиян расширить зону боев и на соседние населенные пункты - Круглое и Бугруватка.

"Враг не оставляет попыток, чтобы прорвать государственную границу, расширить зону боев по территории Украины, но благодаря стойкости и мужеству каждого украинского воина и пограничников достичь результатов врагу на этом направлении не удается", - добавил Демченко.

Он также рассказал, что вблизи пограничного села Сотницкий Казачок на Харьковщине, пока активности врага не наблюдается.

В то же время накануне оккупанты пытались штурмовать позиции пограничных подразделений в направлении населенного пункта Волчанские Хутора, однако понесли потери и не достигли результата в продвижении.

Бои в Харьковской области

Напомним, российские войска в последнее время активизировались в Харьковской области. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.

Также вчера в Харьковской области подразделения Государственной пограничной службы отбили ряд атак россиян в приграничных районах и ликвидировали более 20 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

