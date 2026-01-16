Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram .

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами по поводу ракет для ПВО, систем, которые так необходимы нам", - говорится в его заявлении.

По словам лидера страны, много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины, однако поставок недостаточно.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке", - призвал Зеленский.