Пакет помощи от США и планы повысить тариф на воду в Украине: новости за 31 мая

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в который войдут новые ракеты. Тем временем украинские власти хотят повысить тариф на воду.
Более детально о том, что произошло в среду, 31 мая, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
США объявили очередной пакет военной помощи для Украины
Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в 300 млн долларов.
С полным содержанием нового американского пакета помощи можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Ждем 14 июня. В Украине решили повысить тариф на воду, но не с первой попытки
В Украине взялись за повышение тарифов на воду. Нацкомиссия которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривала возможность повышения уже с 1 июня, но вопрос пока отложили на две недели.
Тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому в зависимости от региона цены могут отличаться.
Показали работу ПВО в соцсетях. В Киеве разоблачили еще девять "блогеров"
Правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева, показавших в соцсетях работу противовоздушной обороны во время массированных атак РФ. Их передадут СБУ.
Полиция установила, что "блогеры" снимали на камеру работу ПВО во время атак врага, а затем выложили видео в социальных сетях. Таким образом они раскрыли специфику противовоздушной обороны.
Президент ЕК призвала предоставить Украине дальнобойное оружие
Россия начала неспровоцированную войну против Украины. Чтобы выровнять на поле боя разрыв в дальности, союзники должны предоставить ВСУ дальнобойное вооружение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ситуация летом будет напряженной. В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет
Летом Украина может столкнуться с определенным дефицитом электроэнергии. Однако отключения потребителей постараются избежать, рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .
"Я бы не говорил о каких-то неотвратимых отключениях или тем более блекаутах. Ситуация будет действительно напряженной в течение лета с точки зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы никаких отключений потребителей в течение этого периода не допускать", - сказал он.
Зеленский назначил главу Одесской ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера на должность главы Одесской областной военной администрации.
"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе главы государства.
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