Открытие Ормуза не спасет? В США дали неутешительный прогноз о ценах на топливо

Цены на топливо в мире могут продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет открыт.

Об этом заявило Управление энергетической информации США (EIA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно прогнозу EIA, динамика цен на топливо зависит от ряда факторов, в том числе длительности закрытия Ормузского пролива и объема добычи нефти на Ближнем Востоке.

"Так же как мы никогда раньше не видели закрытия пролива, мы никогда не видели и его открытия. Как именно это будет выглядеть - еще предстоит выяснить", - отметили в Управлении энергетической информации США.

EIA считает, что на полное восстановление потоков через Ормузский пролив уйдут месяцы даже после завершения войны США против Ирана. Неопределенность вокруг возможных перебоев с поставками может удерживать цены на нефть на высоком уровне.

При этом сейчас цены на дизель растут еще быстрее, чем на бензин, поскольку страны Ближнего Востока являются ключевыми поставщиками.