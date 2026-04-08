Пропасть в 7 гривен на литре: почему цены на АЗС разнятся и когда топливо начнет дешеветь
Сегодня, 8 апреля, на украинском топливном рынке наблюдается существенная разница в ценах в зависимости от выбранной сети АЗС, однако мировые новости уже заставили крупных игроков пересмотреть ценники в сторону снижения.
Почему у каждой сети АЗС собственные цены на топливо и ждать ли удешевления, - РБК-Украина расспросило топливного эксперта, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна.
Главное:
- Обвал цен на нефть: После объявления перемирия между США и Ираном мировые цены на нефть Brent упали более чем на 16%. Кабмин ожидает соответствующего снижения на украинских АЗС.
- Первые удешевления: Сети OKKO, WOG и "Укрнафта" уже снизили цену на дизель на 1 гривну. Но это скорее эмоциональная реакция.
- Почему цены различаются на 7 гривен: Огромный разрыв в ценах между АЗС обусловлен затратами на персонал, контроль качества и уплату налогов.
- Прогноз на апрель: Угроза роста цен до 100 грн за литр миновала. Если мировые котировки будут оставаться стабильными, стоимость топлива в Украине начнет постепенно снижаться по мере завоза новых, более дешевых партий.
Мировой контекст: нефтяной обвал
Главным фактором изменений стала международная политика. После того как президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между США и Ираном, котировки нефти Brent сегодня утром упали на 16,08% - до 91,7 доллара за баррель.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с главой "Нафтогаза" заявила, что ожидает ответной реакции от украинских заправок по снижению цен.
"Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение", - написала она.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина топливный эксперт Сергей Куюн, на рынке эти новости восприняли с большой надеждой, ведь "торговать по 90-100 грн за литр топлива не хочет никто", поскольку люди просто перестают покупать топливо.
Однако эксперт предостерегает от чрезмерного оптимизма: нынешнее снижение - это скорее "эмоциональная" реакция рынка и ожидания, а не экономический расчет. На самом деле реальных оснований для таких низких цен еще нет, потому что топливо, которое сейчас на АЗС, покупалось по вчерашним высоким ценам.
Пропасть в 7 гривен: почему такая большая разница между ценами на АЗС
Пока рынок адаптируется, разница между крупными сетями (WOG, OKKO) и меньшим сегментом (БРСМ, АМИК) остается огромной - более 7 грн на литре.
Сколько стоит топливо на самых популярных АЗС (Инфографика РБК-Украина)
То есть, на полном баке бензина (50 л) в среднем сегодня можно сэкономить 355 гривен(например, если WOG продает бензин по 77 грн, а "Укрнафта" и БРСМ предлагают его по 69,90-69,94 грн).
Эксперт Сергей Куюн выделяет несколько причин такого ценового разрыва:
- Количество персонала: В крупных сетях (ОККО, WOG) на одной станции работает 20-25 человек, тогда как у дискаунтеров (AMIC и другие) - до 10. Расходы на зарплату напрямую закладываются в стоимость литра.
- Контроль качества: Крупные сети содержат собственные дорогостоящие лабораторные комплексы, персонал и спецтранспорт для регулярных проверок топлива.
- Маркетинговая составляющая: В цену премиум-сетей закладываются расходы на маркетинг и систему скидок (которые ранее могли составлять 3-4 грн на литре).
- Налоги и прозрачность: Не все сети имеют одинаковую налоговую дисциплину. Использование схем по уклонению от уплаты налогов (НДС, акциз) позволяет искусственно занижать цену.
- Недоливы: Одной из причин подозрительной дешевизны может быть банальный недолив топлива (например, фактический налив 950 мл вместо 1 литра).
- Фальсификат: Продажа топлива сомнительного качества или без уплаты акцизов дает возможность сетям значительно повысить свою конкурентную способность за счет демпинга.
Топливо будет дешеветь? Чего ждать водителям в апреле
После новостей об обвале цен на нефть и анонса Свириденко, во второй половине дня крупные сети все же пересмотрели ценники: OKKO, WOG и "Укрнафта" снизили стоимость дизеля на 1 гривну.
По словам Куюна, то, что "Укрнафта" сегодня первой снизила цены, заставило остальных "подтянуться".
Но есть болезненный нюанс для трейдеров. Правительство призвало покупать как можно больше топлива, чтобы не было дефицита, и компании завезли рекордные объемы по мартовским "космическим" ценам. Теперь, когда нефть обвалилась, те, кто купил дорогие танкеры позавчера, оказались на грани банкротства, пояснил эксперт.
Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что при условии сохранения мировой динамики ожидается дальнейшее удешевление. Ситуация с наличием топлива стабильная.
Программа минимум на апрель - цены перестанут расти; программа максимум - сейчас остановятся.
"Потому что 100 гривен за литр дизеля - это не страшилка и не шутки, это абсолютно реальная перспектива еще до вчера. До сегодняшнего дня она была абсолютно реальна и компании к этому шли, и правительство было в курсе этого. Я думаю, что сейчас этот процесс, если не остановится, то существенно притормозится", - говорит Куюн.
Эксперт ожидает, что рынок будет снижаться постепенно: дешевое топливо, которое будет заходить сейчас, понемногу будет вытеснять дорогие запасы, накопленные в марте.
Главное - чтобы тенденция на мировых биржах была устойчивой.