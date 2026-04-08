ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС пошли вниз. Свириденко ждет от заправок справедливых ценников

12:25 08.04.2026 Ср
2 мин
Какая из сетей первой начала снижать цены на АЗС?
aimg Константин Широкун
Цены на АЗС пошли вниз. Свириденко ждет от заправок справедливых ценников Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)

Сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Дизель уже по 97 гривен за литр: как изменились цены на АЗС 8 апреля

"Провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине", - отметила Свириденко.

По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение.

"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", - добавила глава правительства.

Стоит отметить, что по состоянию на 12:20, на "Укрнафте" А-95 стоит 69,90 грн за литр, ДТ - 86,90 грн/л, а газ - 48,90 грн за литр.

Для сравнения, вчера, 7 апреля, ДТ на "Укрнафте" стоило на гривну дороже, остальные цены пока остаются без изменений.

Цены на топливо в Украине

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, недавно в медиа появились тревожные прогнозы о дефиците топлива в апреле. РБК-Украина расспросило топливного эксперта Владимира Омельченко, действительно ли существует такая угроза.

Также ранее Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Юлия Свириденко Цены на бензин
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
