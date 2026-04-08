Цены на АЗС пошли вниз. Свириденко ждет от заправок справедливых ценников
Сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Провела встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине", - отметила Свириденко.
По ее словам, государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение.
"Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Ситуация с наличием топлива - стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", - добавила глава правительства.
Стоит отметить, что по состоянию на 12:20, на "Укрнафте" А-95 стоит 69,90 грн за литр, ДТ - 86,90 грн/л, а газ - 48,90 грн за литр.
Для сравнения, вчера, 7 апреля, ДТ на "Укрнафте" стоило на гривну дороже, остальные цены пока остаются без изменений.
