Энергетика

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля

19:10 08.04.2026 Ср
Таких жестких ограничений давно не было
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 9 апреля ограничения будут действовать в течение всего дня (Getty Images)

В четверг, 9 апреля, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины. Кроме того, будут применяться ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 07:00 до 22:00. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут применяться с 07:00 до 23:00.

Украинцам объяснили, что причиной продления действия ограничений являются последствия массированных комбинированных ударов россиян по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня утром во всех регионах Украины ввели графики отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за обстрелов из артиллерии энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах были обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Ситуация в энергосистеме Украины

Начиная с осени 2025 года РФ возобновила регулярные атаки на энергетику Украины. Более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Тогда нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

РБК-Украина ранее писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт.

Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
