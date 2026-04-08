Встреча делегаций США и Ирана состоится очень скоро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые мирные переговоры с Ираном в Пакистане после достижения договоренности о двухнедельном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

По словам Трампа, Пакистан предложил провести саммит в Исламабаде уже в ближайшее время.

Американский лидер отметил, что в переговорную команду могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс, хотя его участие пока не подтверждено из-за опасений относительно безопасности.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди - возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", - пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что ожидает личной встречи с иранской стороной "очень скоро". Таким образом он дал понять, что перемирие рассматривается Вашингтоном как промежуточный этап перед попыткой достичь устойчивого соглашения.