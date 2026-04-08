ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Встреча делегаций США и Ирана состоится очень скоро, - Трамп

19:59 08.04.2026 Ср
2 мин
Местом потенциального саммита Трамп назвал Исламабад
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорые мирные переговоры с Ираном в Пакистане после достижения договоренности о двухнедельном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

По словам Трампа, Пакистан предложил провести саммит в Исламабаде уже в ближайшее время.

Американский лидер отметил, что в переговорную команду могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс, хотя его участие пока не подтверждено из-за опасений относительно безопасности.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди - возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", - пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что ожидает личной встречи с иранской стороной "очень скоро". Таким образом он дал понять, что перемирие рассматривается Вашингтоном как промежуточный этап перед попыткой достичь устойчивого соглашения.

Накануне Трамп заявил, что США готовы к двухнедельному перемирию с Ираном, если за это время удастся заключить мирное соглашение. В ответ иранская сторона пообещала на две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время в интервью Sky News Трамп предупредил, что Вашингтон готов вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским условиям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки Пакистан
Новости
