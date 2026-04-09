Удар по кошельку Путина: Зеленский объяснил, почему перемирие в Иране является критическим для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива лишат Россию денег на войну. Стоимость "черного золота" уже начала снижаться и это является четким сигналом для страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского .

Украина поддерживает переход Соединенных Штатов к дипломатии в урегулировании ситуации вокруг Ирана, сказал украинский лидер. Прекращение огня на Ближнем Востоке создает новые возможности для глобальной безопасности, а стабилизация региона является прямым ударом по возможностям Кремля финансировать агрессию.

"Уже даже объявление о прекращении огня позволило рынкам отреагировать положительно - цена нефти снизилась. И это одновременно правильный сигнал в отношении России - что кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать", - подчеркнул Зеленский.

Москва больше не сможет манипулировать темой дефицита энергоресурсов. Ранее призывы ослабить санкционное давление оправдывали именно проблемами на рынке нефти, а теперь этот аргумент исчезает, говорит он.

Также Зеленский отметил, что именно Кремль был заинтересован в дестабилизации Ближнего Востока. Длительная война в том регионе играла на руку россиянам, ведь позволяло им зарабатывать на высоких ценах и отвлекать внимание мира.

"Нефть питает российскую войну и делает Россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима и пытались затянуть ту войну. И если удастся разблокировать Ормузский пролив - а это глобальная необходимость, - российские нефтяные доходы должны и в дальнейшем снижаться", - подытожил украинский лидер.