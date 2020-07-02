Відставка Смолія та суд у справі Порошенка: новини за 1 липня

Глава Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, суд у справі п'ятого президента Петра Порошенка відклали, розроблений законопроект про відповідальність за неношені масок громадянами України. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 1 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Глава НБУ подав у відставку

Голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку. Причиною такого рішення стало "систематичне політичний тиск".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Він зазначив, що своєю відставкою хоче застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

Суд у справі Порошенка відклали

Печерський районний суд Києва відклав розгляд запобіжного заходу п'ятого президенту Петру Порошенку. Наступне засідання призначене на 8 липня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наступне засідання відбудеться через тиждень, 8 липня, в 11:00. Таке рішення було прийнято у зв'язку з викликом додаткових свідків.

Нагадаємо, Порошенку закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Кабмін погодив підвищення мінімальної зарплати

Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що з 1 січня 2021 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня - до 6,5 тисячі гривень.

Названо країни, які відкрили свої кордони для України

Станом 1 липня Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України. Інші європейські кордони поки залишаються зачиненими для українських туристів через епідемологічну ситуаці.

Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій. Міністр також уточнив, за яких умов можна потрапити в вищезгадані країни.

Кабмін пропонує карати штрафами за відсутність масок у громадському місці

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на доручення премєр-міністра розроблено законопроект про відповідальність за неносіння масок громадянами України. Для юридичних осіб штрафи складають від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Про це заявив міністр на засіданні Кабінету міністрів.

У Києві кількість нових випадків коронавірусу зросла майже вдвічі

За минулу добу у Києві зафіксували 101 випадок коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж повідомлялося напередодні.

Такі дані наводить Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

Меркель заявила про необхідність добудувати "Північний потік-2"

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" має бути завершено. Вона також зазначила, що Берлін відкидає можливі санкції з боку США.

Про це вона заявила сьогодні в Бундестазі, відповідаючи на запитання парламентаріїв. За її словами, новий газопровід "Північний потік - 2" є економічним, а не політичним проектом.

Екс-чиновниця в купальнику пояснила сміливе відео

Олександра Клітіна, колишня заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку після гучного інтим-скандалу звільнили з посади у листопаді 2019 року, записала відео в купальнику і оголосила про створення нової партії. Екс-чиновниця зазначила, що має намір боротися з корупцією, а відеоролик отримав великий резонанс.

Після того, як відео "проти політичних проститутів" отримало великий відгук серед українців, Клітіна вирішила прокоментувати своє рішення записати ролик.