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В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у громадському місці

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:22
В Кабміні встановили штрафи за відсутність масок у громадському місці
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Ця відповідальність передбачена в кодексі про адміністративні правопорушення

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на доручення премєр-міністра розроблено законопроект про відповідальність за неносіння масок громадянами України. Для юридичних осіб штрафи складають від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Про це заявив міністр на засіданні Кабінету міністрів.

Як зазначив Малюська, відповідальність передбачена в кодексі про адміністративні правопорушення і окремо відповідальність юридичних осіб - власників закладів і громадського транспорта, які зобовязані пропускати громадян лише за наявності масок.

"Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно не великі. Тобто трішки зменшені штрафи, ніж зараз передбачені загальним порушенням правил карантину", - уточнив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує спалах коронавірусу після вихідних в Одесі, де не виконували рекомендації МОЗ.

Раніше повідомлялося, що введення жорсткого карантину можливо тільки в разі значного зростання кількості заражених коронавірусом, коли медична система не зможе впоратися з кількістю хворих.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України штрафкарантинмаска
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