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Названо країни, які відкрили свої кордони для України

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 10:58
Названо країни, які відкрили свої кордони для України
Фото: літаки (РБК-Україна)

Сьогодні відкриті кордони 5 країн

Станом на сьогодні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України. Інші європейські кордони поки залишаються зачиненими для українських туристів через епідемологічну ситуаці.

Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр також уточнив, за яких умов можна потрапити в вищезгадані країни. Наприклад, Хорватія дозволяє за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

Можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.

У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

У разі покращення епідеміологічної ситуації буде ухвалено Грузією рішення про відкриття кордонів з Україною.

Міністр зазначив, інші країни ЄС поки не відкривають кордони для українців. Але кожні два тижня блок переглядає список держав.

Нагадаємо, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки.

Раніше в МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям в Європейський Союз.

Відзначимо, Рада Євросоюзу оприлюднила список країн, для яких відкриють зовнішні кордони.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзУкраїнакордон
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